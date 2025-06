Mikael Salo on Naton Norfolkin ensimmäinen suomalaiskenraali – salaisina aseina kongi ja yllätysmaut

Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsevassa Norfolkissa palvelevien suomalaisten määrä kaksinkertaistuu loppukesään mennessä. Suomalaiset ovat saaneet esikunnassa odotettua suurempaa vastuuta ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Nato-puheisiin suhtaudutaan rauhallisesti.

Suomalaisissa askeleissa on vieläkin enemmän painoarvoa Naton Yhteisoperaatioesikunnassa Norfolkissa. Prikaatikenraali Mikael Salo on korkea-arvoisin Norfolkin suomalainen ja toimii JFC Norfolkissa koulutuspäällikkönä.

– Meillä on avainpaikoissa suomalainen henkilöstö eri osastoilla esikunnassa ja toimimme suunnittelijoina. Meidän esikuntahan on ainoa arktisen alueen esikunta ja vastaa Pohjois-Atlantin turvallisuudesta, meriyhteyksien turvaamisesta ja sitten Pohjolanlinnakkeen turvaamisesta tulevaisuudessa, Salo kertoo MTV Uutisille.

Trumpin Nato-kommentit ovat lisänneet epävarmuutta liittouman tulevaisuudesta. Hetkellistä helpotusta osalle liittolaisista toi se, että Trump nimitti amerikkalaiskenraalin Naton Euroopan joukkojen komentajaksi, minkä toivotaan olevan merkki sitoutumisesta.

Se on joidenkin huolena, että kuinka pitkäkestoisesti Yhdysvallat on sitoutunut Natoon, miten te näette tämän keskustelun ja huolen?

– Seuraamme paikallispolitiikkaa ja maailmanpolitiikkaa sen minkä ehdimme, mutta se tapahtuu työtehtävien ulkopuolella, niin siltä osin operatiivisella tasolla täällä on rauhallista, Salo sanoo.

Suomalaisia loppukesästä toista kymmentä

Norfolkin esikunta kasvaa nopeasti. Alkuvuoden pari sataa työntekijää on tuplaantumassa. Myös suomalaisten määrä kaksinkertaistuu. Loppukesästä suomalaisia on Norfolkissa yli kymmenen. Esikunta hoitaa jo nyt Salon mukaan saman määrän tehtäviä kuin henkilömäärältään isommat Naton sisaresikunnat Brunssum ja Napoli.

– Meidän pitää olla koko ajan valmius valvoa sekä arktista aluetta ja Pohjoista Atlanttia, Salo painottaa.

Venäjän hyökkäysota Ukrainassa ja Venäjän meriliikenteen aktivoituminen on lisännyt tarvetta myös Natossa valvoa merireittejä entistä tehokkaammin. Norfolkissa ei ole ainoastaan Naton Pohjois-Amerikan päämaja vaan maailman suurin laivastotukikohta.

– Ainoa maa, joka on hyökännyt 25 vuoden aikana, tällä vuosituhannelle toiseen maan kimppuun ja jatkaa vielä sotaa, on Venäjä. Se on yksiä sellaisia mittareita, mihin pitää varautua. Ja jos turvallisuustilanne heikkenee, niin olla valmiina.

Suomalaisten suorapuheisuus saa kiitosta

Suomalaiset ovat saaneet Norfolkissa odotettua suurempaa vastuuta. Vääpeli Essi Saarisen mukaan kehuja tulee erityisesti suomalaisista ominaisuuksista.

– Suomalaiset ehkä vaikuttavat hiljaisilta ja suorapuheisimmilta, mutta olen kuullut pelkästään hyvää siitä suorapuheisuudesta. Siitä tunnutaan tykkäävään, että ei tarvitse arvata mitä mieltä suomalaiset on, se kyllä sanotaan, Saarinen sanoo.

Saarinen toimii Norfolkissa toimistoaliupseerina. Suomalaiskenraali pitää huolen, että alaiset ovat nopeasti saavutettavissa.

– Omat alaiset ovat kaikki 10 metrin säteellä ja meillä on sellainen kongi, jota käytetään kun halutaan informoida muita. Kailotetaan kongia ja kerran sitä tehdessä viidessätoista sekunnissa olivat kaikki alaiset koossa! Sitä ei ole ikinä tapahtunut tällä tavalla missään muussa esikunnassa, Salo nauraa.

Salon alaisena on kymmenen eri kansallisuutta.

– Kerran viikossa omalla osastolla me pysähdytään puoleksi tunniksi ja jokainen tuo vuorollaan kansallisia herkkuja, muun muassa suomalainen suklaa on saanut valtavaa menestystä näissä tilaisuuksissa.

Entä salmiakki?

– Salmiakki, niin riippuu vähän maasta. Kun sanoo kymmenen kansallisuutta niin pohjoismaiset kollegat on melko hyvillänsä, mutta muille se voi olla aikamoinen yllätys, Salo sanoo hymyillen.