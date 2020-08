MTV:n Uutisextra: Varman toimitusjohtaja uskoo valtion velan jäävän seuraavalle hallitukselle: "Vaikea kuvitella miten U-käännös pystytään tekemään"

– Eläköitymisikä nousee koko ajan. Sen sijaan haaste on, miten saamme nuoret nopeasti koulutukseen ja työelämään. Pahoin pelkään, että joudumme tekemään putkia. Niistä hyvä esimerkki on korkeakouluvalintauudistus, joka ei ole ollut nuorten suosiossa, mutta on minun mielestäni välttämätön.