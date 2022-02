"Ulkomailta työvoimaa tai työttömiä töihin": Nämä ovat asiantuntijan mukaan vaihtoehdot, joilla velkaantuva Suomi saadaan nousuun

– Suomessa julkinen sektori on ollut viimeiset kymmenen vuotta alijäämäinen. Me velkaannumme koko ajan. Ei ole voitu tuottaa ylijäämiä, joilla pystyisi hillitsemään velkaantumista.

– Työllisyys on avainasemassa. Täytyy muistaa, että vaikka meidän työllisyysaste on lähes 73 prosenttia, niin työttömyysaste on 7 prosenttia. Se on korkea.