MTV:n uusi Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen: EU vaikuttaa Suomessa usein eduskuntaakin enemmän – tässä tulevaisuuden kiinnostavimmat uutisaiheet

EU:n ja Naton päämajojen kotikaupunki Bryssel on Puumalaiselle entuudestaan tuttu työtehtävien puolesta. Mieleen on jäänyt erityisesti pikakomennus kaupunkiin reilu vuosi takaperin.

Puumalainen on toiminut MTV:n kirjeenvaihtajana aiemminkin, kun hän viime syksynä sijaisti Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppista New Yorkissa. EU, Eurooppa ja kansainvälinen politiikka yleensä ovat aina kiinnostaneet häntä, joten päätös hakea Eurooppa-kirjeenvaihtajaksi ei ollut erityisen vaikea.

Uutisoitavaa riittää

– Puola on hyvin kiinnostava maa. Se on yksi EU:n suurimmista maista ja Unkarin ohella sellainen, joka on harannut vastaan monessa asiassa ja sen kehitys on ollut EU:n arvojen vastaista. Ukrainan sodan aikana se on toisaalta tehnyt pesäeroa Unkariin ja ottanut johtavaa roolia Ukrainan tukemisessa. Kiinnostavaa nähdä onnistuuko EU-mielisempi oppositio haastamaan valtapuolueen toden teolla.