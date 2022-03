MTV:n ukrainalaisilta saamat ainutlaatuiset videot paljastavat: Näin venäläiset kiristävät ja kontrolloivat asukkaita Hersonissa

– Sotilaat eivät anna meidän lähteä kaupungista ennen kuin ruoka loppuu. He uskovat, että tulemme pyytämään heiltä ruokaa. Se näyttäisi siltä, että saisimme sotilaita humanitaarista apua, Hersonissa asuva Andriy kertoo.

– Totuus on täysin päinvastainen kuin mitä Venäjän media väittää, Serhii kertoo MTV Uutisille.

"Totuus on päinvastainen"

30-vuotias Serhii on jumissa Nova Kahovkassa, reilun 70 kilometrin päässä Hersonista, joka on niin ikään venäläisten hallussa. Serhiin mukaan ruoan ja lääkkeiden suhteen tilanne on kriittinen.