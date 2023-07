Asiantuntijan mukaan Elon Muskin Twitteristä on tullut "törkyviemäri" – mitä uusi haastaja tekee toisin?

Somepalvelu Twitter on viime aikoina noussut otsikoihin omistaja Elon Muskin tekemien, yleensä älyttömältä tuntuvien muutosten vuoksi . Musk on esimerkiksi rajoittanut sitä, montako twiittiä päivässä saa lukea . Nyt muun muassa Facebookin omistava Meta puskee Twitterin apajille Threads-sovelluksellaan.

– Se on oikeastaan ensimmäinen vakava kilpailija Twitterille, tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen kuvaa Huomenta Suomessa.

" Jos viisi miljoonaa latausta on ollut neljän tunnin aikana..."

Muutkin ovat yrittäneet, mutta Metalla on miljardeja otollisia käyttäjiä Instagramin ja Facebookin puolella.

– Jos viisi miljoonaa latausta on ollut neljän tunnin aikana, se on aika paljon, Järvinen sanoo.

EU:n alueella Threadsia ei vielä puhelimeensa saa. Se on Metan syy ja päätös.

– Se liittyy digimarkkinasäädökseen eli siihen, miten isot nettipalvelut voivat jakaa tietoa toinen toisilleen. Metan bisneksenähän on ihmisten urkkiminen ja mainosten kohdentaminen sen perusteella, Järvinen muotoilee.

Twitter jo "melkoinen törkyviemäri"

Toiminnanjohtaja Siina Repo Viesti ry:stä pitää Threadsia mielenkiintoisena tulokkaana. Twitterin keskustelukulttuuri on pitkään ollut tilassa, joka ei vetoa kaikkiin. Toisaalta kaikki eivät halua päästää pakoon potentiaalisesti miljoonia seuraajiaan.

– Miten se tulee käytännössä toimimaan, millaista valvontaa Meta siellä suorittaa? Onko se parempaa kuin mitä Elon Musk on tehnyt Twitterissä, mikä on johtanut siihen, että se on melkoinen törkyviemäri nykyisin, Järvinen pohtii.