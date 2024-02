MTV:n tiedot: Poliisi tutkii erityisen julmaa eläinsuojelurikosta Ylöjärvellä – nautaeläimiltä epäillään katkotun jalkoja

Naudoilta on epäilyjen mukaan muun muassa katkottu jalkoja jollain astalolla tai vastaavalla. Osa eläimistä on jouduttu tämän takia lopettamaan.

– Tällainen poikkeuksellinen juttu meillä on, tutkinnanjohtaja Marko Peltonen Nokian poliisiasemalta vahvistaa MTV Uutisille.

Tekovälineen tai -välineiden osalta poliisilla on epäilys, että teossa on käytetty ainakin maatilalla käytössä olevia työvälineitä.

Omistaja ilmoitti poliisille

Nautojen julmasta kohtelusta epäiltynä on mies, joka on ollut tilalla sinänsä laillisesti eläinten kanssa tekemisissä. Mies on ollut tutkinnan aikana pidätettynä, mutta häntä ei ole vangittu.