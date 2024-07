MTV:n tiedot: Perussuomalaiset koolla illalla – hyväksyykö ryhmä Yle-neuvottelutuloksen?

– Keskustellaan sen verran kuin on tarpeen. Tänään on tarkoitus kanta muodostaa, MTV Uutisille kerrotaan.

Neuvottelutulos julkaistaan vasta myöhemmin

– Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, koska nähdäkseni työryhmän työ on koko sen neuvotteluprosessin ajan ollut hyvin luottamuksellista ja ratkaisuhakuista. Ryhmistä on tuotu ehdotuksia pöytään, ja niistä on tehty erilaisia kompromisseja.