MTV:n tiedot: Mereen upotetun liikemiehen puhelin paikantui viimeisen kerran Mustioon – useita henkilöitä kuultu tutkinnassa

Keskusrikospoliisi pyysi viime viikolla vihjeitä Hägerströmin käytössä olleesta Sony Ericsson P900 -kamerapuhelimesta. Poliisin mukaan liikemiehen puhelin on päätynyt katoamisen jälkeen Mustion alueelle. Puhelin on yhä kadoksissa.

MTV Uutisten tietojen mukaan poliisilla on tiettävästi televalvontatietoja, joista käy ilmi, että puhelin on viimeisen kerran ollut päällä Mustion alueella. Puhelin on mahdollisesti myös jätetty sinne.