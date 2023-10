MTV:n tiedot: Joka kolmas lapsi on jonottanut leikkausta yli lakisääteisen ajan – sydänlasten arki pyörii neljän kirurgin varassa koko maassa

Erikoissairaanhoidon vetovoimaisuus pitkällä aikavälillä on hoidettu huonosti, toteaa MTV Uutisten haastattelema asiantuntija.

Sydänleikkausten osalta tilanne on nyt stabilisoitunut. Mutta onko tilanne hauras ja muuttuva?

Hauraus on juuri oikea sana. Lasten vaativin erikoissairaanhoito on kaikkein terävin kärki osoittamaan sen, kuinka hauras systeemi voi olla. Koko toiminta perustuu hyvin pieniin tiimeihin. Nämä sairaudet ovat harvinaisia.

– Jos meillä on neljä täysin oppinutta lasten sydänkirurgia ja sillä pysytään tasapainossa, niin mitä tapahtuu jos yhtäkkiä heistä yksi tai kaksi on työkyvyttömiä. Tämä on tavattoman hauras.

– Olen tavattoman iloinen siitä, että näillä lukuisilla toimenpiteillä, joita on tehty, tehohoito ei ole nyt kriittisin pullonkaula hoitojärjestelmässämme.

Pyöriikö arki nyt neljän kirurgin varassa?

– Pyörii. Se on oikea määrä siihen nähden, minkä verran Suomessa lapsilla on sydänvikoja. Avainkysymys on se, miten veto- ja pitovoima säilyy.

Koko haastattelu on katsottavissa artikkelin alun videolta. Siitä selviää muun muassa, millainen Tanskan rooli on.

– Tämä onnistuminen on pistemäinen. Meillä on rakenteellisesti päässyt syntymään jonoutusongelmia, jotka ovat vakavia, mutta eivät samalla tavalla välittömästi kriisissä olevia. Leikkauksiin jonottaa yli 100 lasta muilla erikoisaloilla niin, että tämä lain edellyttämä kuuden kuukauden raja ylittyy.

Eli käytännössä peräti noin joka kolmas muiden erikoisalojen lapsi on odottanut jo yli lain maksimiajan.

– Eli emme ole ollenkaan kirkkaalla vesillä kokonaisuutena.

Petäjä kertoo lääkäripulasta.

– Vetovoimaisuus pitkällä aikavälillä on hoidettu huonosti. Tai sanotaankin näin, että sen parantamiseksi ei ole tehty riittävästi.

"Lääkärihenkilöstön osalta tilanne on kehittämässä paikoin erittäin kriittiseen suuntaan"

Hoitohenkilökunnnan osalta tilanne on vähemmän kriittinen juuri nyt. Lääkärien osalta tilanne on huolestuttava.

– Lääkärihenkilöstön osalta tilanne on kehittämässä paikoin erittäin kriittiseen suuntaan. Meillä on ilmaantunut viime vuosina erittäin vakava lastenneurologipula. Meillä on myös lastenlääkäripäivystysten pyörittämiseen on kehittynyt merkittävä lastenlääkäripula.

Sen sijaan Petäjän mukaan pulaa ei ole lastensyöpälääkäreistä eikä vastasyntyneiden erikoislääkäreistä.

