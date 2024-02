MTV:n tiedot: Julius Kivimäestä ja Vastaamo-tapauksesta tekeillä TV-sarja

MTV:n tietojen mukaan dokumenttisarjaa on kuvattu jo noin vuoden verran. Lopullista päätöstä ei tiettävästi ole vielä siitä, millä kanavalla tai missä suoratoistopalvelussa sarja on tarkoitus esittää.

Dokumentin kuvaaja on seurannut tiiviisti muun muassa Vastaamo-oikeudenkäyntiä. Sama kuvaaja on ollut aiemmin tekemässä myös muita True Crime -sarjoja kuten Katiska-dokumenttisarjaa, joka kertoi Suomen rikoshistorian suurimpiin kuuluvasta huumejutusta. Pääosassa siinä oli törkeistä huumerikoksista tuomittu Niko Ranta-aho .

Kivimäki on ollut kateissa viime perjantaista, kun hovioikeus oli määrännyt hänet takaisin tutkintavankeuteen. Poliisi on etsintäkuuluttanut Kivimäen ja häntä on etsitty muun muassa Espoosta.