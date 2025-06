Tämä uutuusohjelma saa viihdetoimittajat ymmälleen – povataan isoa ilmiötä: "Ongelma on se, että..."

Maikkarin syksyn uutuusohjelma hämmentää viihdetoimittajia.

Maikkarin syksyn ohjelmisto julkistettiin tänään ja erityisesti yksi mystinen uutuusohjelma hämmentää viihdetoimittajakaksikkoa Katja Lintusta ja Jari Peltolaa.

MTV:n tiedotteessa kerrotaan ohjelman nimeksi Pirunpeli, mutta siihen se jääkin. Uutuusohjelma esiteltiin ensimmäisenä tiedotteessa, joten mitä ilmeisemmin siitä povataan isoa ilmiötä.

Lintunen ja Peltola ovat kiinnittäneet huomionsa mystiseen esineeseen, joka on ilmestynyt toimitukseen kaikessa hiljaisuudessa.

– Tämä on ensi syksyn tulevan ohjelman, jonka nimi on Pirunpeli, niin siihen liittyvä asia. Tämä on klassikko pirunnyrkki. Tämä on pulmapeli, mitä ihan varmasti monet ovat tehneet, Peltola sanoo.

Yllä olevalla videolla Peltola ja Lintunen pohtivat, minkälainen ohjelma mahtaa olla kyseessä.

– Tämä on se ongelma, ettei me tiedetä tästä ohjelmasta yhtään mitään. En tiedä, kuinka paljon tässä on kilpailijoita vai onko joukkueita, Lintunen sanoo.

– Sen me tiedämme, että voimme laittaa kohta pirunnyrkin palasiksi ja Katja voi yrittää ratkaista sitä, niin voin ottaa aikaa, Peltola sanoo naureskellen.

Katso videolta, kun viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Jari Peltola ruotivat MTV:n syksyn ohjelmiston!