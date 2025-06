Ansku Bergström täyttää pian 40 vuotta – avautuu elämästään: "Kasvua ja kipua"

Tanssija ja koreografi Ansku Bergström täyttää syksyllä 40 vuotta. Hän avautuu haaveistaan Instagramissa.

TTK-opettajana tutuksi tullut tanssija ja koreografi Ansku Bergström kertoo Instagramissa täyttävänsä tänä vuonna 40 vuotta. Hänen syntymäpäivänsä on syyskuussa. Bergström kertoo elämästään ja haaveistaan.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

– 40 tulee täyteen tänä vuonna. Koen olevani vielä "nuori" ja ehkä se, että olen luonteeltani leikkisä, seikkailumielinen ja avoin uudelle pitää minut nuorena ja ikä on vaan numero.



– Tämä vuosi on minulle merkityksellinen monessakin suhteessa. Kasvua, kipua, loistoa ja ennenkaikkea uusiutumista, Bergström kertoo.



Hän kertoo, että on saavuttanut jo tänä vuonna yhden hienon elämyksen ja haluan niitä lisää.

– Olen matkustanut ekaa kertaa elämässäni yksin ja tehnyt rohkeita valintoja.

Hän kertoo myös aloittaneensa terapian uuden terapeutin kanssa.

Postauksensa lopussa hän kertoo haaveistaan, joihin lukeutuu muun muassa toinen urheiluseikkailu, matka, joka jää muistoihin sekä omien "juttujen" vaaliminen.

Bergstöm jättäytyi pois TTK-tanssinopettajan pestistä vuonna 2023. Hän erosi pitkäaikaisesta puolisostaan ex-nyrkkeilijä Elina Gustafssonista tammikuussa.

Hän nähtiin Erikoisjoukot-sarjassa tällä kaudella. Hän kertoi maaliskuussa Erikoisjoukot-sarjan lehdistötilaisuudessa ohjelman kuvauksien kuormittavuudesta. Bergström joutui kuvausten jälkeen pitkälle sairauslomalle.

Erityisen pahana Bergström piti ahtaisiin paikkoihin liittyvää tehtävää.

– Minulla jäi siitä traumaperäinen stressihäiriö ja jouduin olemaan kolme viikkoa pois töistä. En voinut mennä ulos ja pelkäsin ihmisiä, Bergström kertoo kuvauksien jälkeisestä elämästä.

Jo ennen kuvauksia Bergström tiesi hänellä olevan ahtaanpaikankammo, mutta hän ei osannut odottaa sen olevan niin paha kuin millaiseksi se kuvauksissa osottautui.

– Trauma alkoi avautua vasta, kun menin kotiin, Bergström sanoo.