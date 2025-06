TTK-parketille paluun tekevä Mikko Ahti pohtii jo koreografioita: "Alkuvalmisteluita tehdään jo"

Mikko Ahti nähdään tulevana syksynä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.

Tähtiopettaja Mikko Ahti nähdään tulevana syksynä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Ahti tanssi edellisen kerran TTK-parketilla vuonna 2018 tanssiparinaan ex-missi Lotta Hintsa.

– Tämä on kiva ohjelma tehdä ja siitä on tovi aikaa, kun olen viimeksi ollut mukana. Kiva palata, ja täällä on samoja tuttuja naamoja menneiltä vuosilta, Ahti iloitsee.

Ahti tietää syksystä tulevan kiireinen, kun tanssiparit treenaavat tunteja päivässä salilla.

– Tämä on aina erityinen projekti ja vaatii paljon aikaa sekä sitoutumista. Ei tämä uusi juttu ole ja tietää, mitä tämä on. Olen osannut aikatauluttaa omaa elämääni.

Vuosien aikana Ahti on tehnyt töitä tanssin parissa.

– Olen tehnyt töitä tanssinopettaja ja valmennustyötä, sitten on ollut koreografiointia. Kesälläkin on tulossa yksi koreografiointi Sappeen kesäteatteriin, kun siellä on Jope Ruonansuusta kertova musiikkinäytelmä.

Tanssinopettajalla on kääntynyt katse jo hiljalleen kohti syksyä ja Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa.

– Alkuvalmisteluita tehdään jo ja suunnittelen jonkun verran, mutta en lyö mitään lukkoon. Kaikki tapahtuu loppupeleissä vasta siinä oppilaan kanssa, kun näkee, miten se homma lähtee liikkeelle.