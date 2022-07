MTV:n Rikostoimittajat pohtivat, miksi Jari Aarnion julkisuuteen tulo herättää paheksuntaa: "Auttaisi, jos hän myöntäisi sen, mistä hänet on tuomittu"

– On ihmetelty sitä, miksi hänet päästettiin puhumaan. Se herättää ärsytystä ihmisissä, että Aarnio ei millään tavalla sano, että häntä hävettää, mitä hän on tehnyt. Hän ei myönnä rikoksia, joista hänet on tuomittu. Luulen, että se auttaisi ihmisten suhtautumiseen, jos hän edes myöntäisi sen, mistä hänet on lainvoimaisesti tuomittu, MTV:n rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén sanoi.