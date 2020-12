MTV:n rikostoimittajan mukaan murhasta tuomitun Aarnion peli ei ole vielä ohi – "Pöyristyttävä ja käsittämätön tilanne"

Oikeus: Tiesi murhasuunnitelmasta, muttei toiminut

Lehtinen kertoo, että oikeuden tuomion ytimenä on se, että käräjäoikeuden mukaan Jari Aarnio tiesi Volkan Ünsalin vireillä olevasta palkkamurhasta, mutta ei estänyt sitä, vaikka hänellä oikeuden mukaan oli erityinen velvollisuus toimia asiassa.

Oikeuden mukaan Aarnion tiedot murhasuunnitelmasta täsmentyivät myöhemmin ja myös tekijät olivat hänen tiedossaan. Hän ei tästä huolimatta kertonut tietojaan muille poliiseille tai ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin asian suhteen. Oikeuden mukaan tämä tahallinen laiminlyönti on ollut syy-yhteydessä Ünsalin kuolemaan.

"Sanojakaan ei oikein tahdo löytyä"

Aarniolla on vanhastaan kontollaan tuomiot törkeistä huumausainerikoksista, virkarikoksista ja talousrikoksista. Henkirikos on kuitenkin jo toisen luokan teko. Lehtisen mukaan käsillä on jotain todella poikkeuksellista Suomen oloissa.