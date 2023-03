Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen – MTV:n rikostoimituksen päällikkö: Jari Aarnio -saaga on ohi

Syyttäjä on päätökseen pettynyt. Sen on vaikea kuitenkaan enää tehdä asialle mitään korkeimman oikeuden hylättyä valitusluvan.

– Tapauksia on puitu pian 10 vuotta, mutta nyt ne on käsitelty kaikissa oikeusasteissa ja vyyhti on ohi, Palmén toteaa MTV Uutiset Livessä.

Aarniota syytettiin ”epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta”

Myös poliisin toiminnan kannalta tärkeä päätös

– Poliisi asioi tietyissä yhteyksissä rikollisten kanssa, ja he saavat rikollisilta myös tietoa. Asialla oli siinä mielessä merkitystä, että jos Aarnio olisi tuomittu siitä, että hänellä on tietoa murhahankkeesta eikä hän ole sitä estänyt, poliisille olisi voinut tulla painetta siitä, joutuvatko he syytteeseen, jos he eivät kerro eteenpäin tietoa, jota he rikollismaailmasta saavat.