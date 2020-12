Jari Aarnio valittaa murhatuomiostaan hovioikeuteen – asianajaja: "Ratkaisu oli hänelle ja puolustukselle suuri järkytys"

– Tässä on isoja näytöllisiä ongelmia siitä, että mitä Aarnio on tiennyt. Hän itse sanoo, että hänellä on ollut vain joitakin huhuja (murhasta) ja mitä hänen olisi sitten näiden perusteella pitänyt tehdä, tämä on yksi kysymys, Leppiniemi kertoo MTV:lle.