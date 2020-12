Jari Aarniolle elinkautinen vankeustuomio Vuosaaren palkkamurhasta

– Aarnio ei ole kertonut tiedossaan olleista seikoista muille poliiseille, joten velvollisuus murhan estämiseksi on ollut yksin hänellä. Aarniolla on siten ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää Ünsalin henkirikos, käräjäoikeuden tiedotteessa sanotaan.

– Aarnio ei ole vastuuasemassaan ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin, joilla hän olisi voinut estää henkirikoksen. Aarnio on voinut pitää varsin todennäköisenä sitä, että Ünsal surmataan suunnitelman mukaisesti, jos hän ei ryhdy toimenpiteisiin. Aarnio ei ole varoittanut Ünsalia eikä hän ole edellä mainitusti kertonut tiedoistaan muille poliiseille. Aarniolla on ollut tieto siitä, että kysymyksessä oli suunnitelmallinen palkkamurha. Aarnion tahallinen laiminlyönti on ollut myös syy-yhteydessä Ünsalin kuolemaan.