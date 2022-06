MTV:n Pöllöraati ihmettelee kokoomuksen toimintaa Wille Rydmanin tapauksessa: "Kokoomus piti päätä pensaassa"

– Rydmanin olisi kannattanut heti alkuun kertoa kaikki ja pyytää anteeksi, tämähän on kriisiviestinnän ihan alkeet. Nythän Hesari voi joka sunnuntai tehdä Rydman-paketin monta viikkoa, koko kesä voidaan jauhaa tätä asiaa, koska aina tulee uusia paljastuksia ja lisätietoa, Pelkonen sanoo.

– Minua yhtä paljon kuin Rydmanin käytös on hämmästyttänyt, että kokoomus piti päätä pensaassa. Vielä Hesarin jutussa luki, ettei Orpo anna mitään lausuntoja.

– Mun mielestä käsittämätöntä on se, että (puoluesihteeri) Kristiina Kokko myönsi Ylen A-studiossa, että hän on saanut tietoonsa vähintäänkin yhden näistä keisseistä, yksi nainen on tullut hänelle kertomaan kokemuksistaan. Miksi ei ole siinä vaiheessa lähdetty tekemään kunnon laajaa selvitystä, Pelkonen pohtii.