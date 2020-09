MTV:n kirjeenvaihtaja Trumpin tuomarinimityksestä: Barrett on riemuvoitto uskonnollisille konservatiiveille, jopa vaalitulos saatetaan ratkaista korkeimmassa oikeudessa: "Liberaalit itkevät"

Barrett on katolilainen äärikonservatiivi, joka vastustaa muun muassa naisten ja tyttöjen aborttioikeutta ja vähemmistöjen oikeuksia kuten samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta. Barrett kannattaa muun muassa laajaa ja vapaata aseenkanto-oikeutta.

– Jos konservatiivit juhlivat, niin liberaalit itkevät. Demokraatit yrittävät nyt miettiä, miten he voisivat viivyttää tulevaa äänestystä, mutta paljon keinoja ei ole, Karppinen sanoo.

Senaatissa tarvittava äänimäärä

Republikaani, senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell on luvannut äänestyksen nimityksestä mahdollisimman pian. Presidentin valitsema ehdokas vahvistetaan senaatin enemmistön äänillä ja republikaanisenaattorit ovat jo ilmoittaneet, että ääniä on tarpeeksi.

Trumpilla ja republikaaneilla on kiire vahvistaa nimitys ennen vaaleja. Trump on kieltäytynyt sitoutumasta rauhanomaiseen vallansiirtoon, vaikka hän häviäisi vaalit. Trump on sanonut, että hän saattaa todennäköisesti riitauttaa vaalitulokseen ja viedä sen korkeimpaan oikeuteen.