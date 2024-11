Jasper Pääkkönen yllättää täysin uudessa pestissä The Summit Suomi -ohjelmassa – tästä syystä näyttelijä päätti tarttua tarjoukseen

Näyttelijä Jasper Pääkkönen nähdään täysin uudenlaisessa pestissä, kun hän hyppää luotsaamaan keväällä 2025 MTV:llä alkavaa The Summit Suomi -seikkailurealitya. Australialaiseen The Summit -formaattiin pohjautuvassa The Summit Suomi -ohjelmassa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee 15 päivän vaellukselle kohti Stetinden-vuoren huippua.