Janne Kataja jatkaa kuokkimista – sarjan uudella kaudella vieraillaan Riitta Väisäsen luona

Kuokkavieras Kataja saa jatkoa tänä syksynä. Janne Kataja ja hänen aisaparinsa, kuvaaja Hannu Pyyhtiä ja äänittäjä Sami Auru , viettävät kussakin jaksossa 42 tuntia yhdellä paikkakunnalla ilman rahaa, ja he joutuvat tulemaan toimeen paikallisten vieraanvaraisuuden avulla.

Kymmenen jakson kuluessa Janne, Sami ja Hannu pääsevät arvioimaan vieraanvaraisuutta. Kauden kohteina ovat Loppi, Orimattila, Äänekoski, Savonlinna, Viitasaari, Hamina, Laihia, Imatra, Ulvila ja Laitila. Kunkin reissun päätteeksi on aika antaa arvio vieraanvaraisuudesta sekä luovuttaa vierailusta kertova plakaatti kunnan edustajille.

Tutustu aisapareihin:

Yli 25 vuoden kokemuksella varustettu Sami on todellinen tv-alan ja äänityön monitaituri. Sami on jo kauan asunut pääkaupunkiseudulla, mutta syntymäpaikkakunta Teuva resonoi yhä hänen puheessaan.

Hannun kamera on nähnyt maailmaa. Matkoillaan hän on kolunnut jo kuusi mannerta ja 40 maata – vain Etelä-Manner on vielä valloittamatta.