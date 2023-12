Vesa-Matti Loiri peittosi Mariah Careyn yhdellä pisteellä – katso MTV:n Joulumusiikkiraati kokonaisuudessaan

MTV Uutisten joulumusiikkiraadissa tutut kasvot pääsevät arvioimaan joulun klassisimpia kappaleita ja pisteyttämään ne kouluarvosanoin. Raadin muodostavat muun muassa uutiskevennyksistä tunnettu toimittaja Mika Tommola, MTV:n entinen uutisankkuri, viestinnän ammattilainen Peter Nyman sekä viihdetoimittaja Katri Utula.

Raadin voittoon ylsi elokuussa 2022 kuolleen Vesa-Matti Loirin tulkinta Sydämeeni joulun teen vuodelta 1988. Pisteen vähemmän raadilta sai yhdysvaltalaislaulaja Mariah Careyn vuonna 1994 julkaistu hitti All I Want for Christmas is You yltäen toiselle sijalle. Kolmossijan vei Wham!-yhtyeen vuonna 1984 julkaistu Last Christmas.

Katso Jouluraati kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta! Raadin arviot kustakin mukana olleesta kappaleesta voit katsoa alla.

Mariah Carey – All I Want for Christmas is You

Vesa-Matti Loiri – Sydämeeni joulun teen

Brenda Lee – Rockin' Around the Christmas Tree

Suvi Teräsniska – Hei mummo

Wham! – Last Christmas

Leevi And The Leavings – Jossain on kai vielä joulu