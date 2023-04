Jääkiekon MM-studio täynnä tähtiä – tässä C Moren asiantuntijoita kotikisoihin

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Jääkiekon miesten MM-kilpailut jakautuvat tänä keväänä Suomen ja Latvian kesken. Luvassa on toiset peräkkäiset kotikisat, sillä Tampereen Nokia Arena toimii näyttämönä Leijonien A-lohkolle sekä kisojen ratkaisuotteluille. C More välittää kotikatsomoihin myös B-lohkon kamppailut Arena Rigalta, missä pelaa muun muassa viime kevään finaalitrillerissä Leijonille taipunut Kanada.

Turnauksen käänteet perkaa paitsi pelaajina ja valmentajina, mutta myös asiantuntijoina meritoitunut joukko sanavalmiita kiekkopersoonia. C Moren asiantuntijatiimissä ovat mukana Sami Kapanen, OlliJokinen, KarriKivi, LasseKukkonen, TeroLehterä, Niklas Bäckström ja Janne Pesonen. Ryhmä tulee vahvistumaan entisestään muutamalla kiinnostavalla nimellä vielä ennen turnauksen alkua.

Leijona-peleissä kaukalon tapahtumat ja hallin tunnelmat välitetään entistäkin monipuolisemmin. Kaukalon laidalla, aivan pelin ytimessä, tapahtumia seuraavat vuoroin Sami Kapanen ja Janne Pesonen. Päästudio sijaitsee Nokia Arenassa paraatipaikalla ja siellä puhetta johtavat TeemuNiikko, Minna Korkka ja C Moren MM-kisatiimiin muutaman vuoden tauon jälkeen palaava Tomi Tuominen. Studiolähetyksiä on luvassa kisojen aikana yli 20.

MM-uutiset saa tänä keväänä oman studiopaikkansa areenalta. Toni Immosen luotsaama uutisstudio pitää C Moren katsojat ajan tasalla turnauksen kaikista tapahtumista niin Tampereella kuin Riiassa. Lisäksi MM-uutisissa nähdään kiinnostavia kisavieraita läpi turnauksen.

C Moren pääselostajana on legendaarinen leijonaääni Antero Mertaranta ja MTV3-kanavalla Mika Saukkonen. Turnauksen yhteensä 64 ottelun selostuksia urakoivat myös tutut kiekkoäänet JaniAlkio, TeppoLaaksonen, Julius Sorjonen ja AleksisÄrje.

Katsottava ei lopu otteluiden välissäkään. Mestareiden pöytään istuvat C Moren asiantuntijoiden ohella Leijona-vieraat. Runsas oheisohjelmisto kattaa huippuhetkien, ottelukoosteiden ja päivittäisten MM-kisaraporttien ohella myös uudistuvan MM-extran, joka sukeltaa yhä syvemmälle turnauksen kulisseihin. MM-extran juontajina vuorottelevat Hockey Night – Tien päällä -ohjelmasta tuttu C Moren asiantuntija Siim Liivik sekä uuden lajivaltauksen tekevä Peetu Pasanen, joka on niittänyt mainetta erityisesti C Moren jalkapallostudioiden juontajana. MM-extra esitetään kisojen aikana yhteensä 11 kertaa sekä C Moressa että illan Tulosruudunjälkeen MTV3-kanavalla kello 22.35 alkaen.

– Lähtökohta ei voisi olla upeampi: Leijonat puolustaa mestaruutta kotiareenalla. Me haluamme palvella katsojia taas mahdollisimman monipuolisesti. Kaikki pelit, pitkät studiolähetykset ja huippuluokan tiimi värittämässä ja välittämässä tapahtumia kotikatsomoihin. Leijona-lähetykset monipuolistuvat entisestään muun muassa mielenkiintoisten vieraiden kautta”, kuvaa MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero.

Leijona-huuma ja ratkaisuhetket MTV3:lla

MTV3-kanava esittää 12 suoraa ottelua – kaikki Suomen ottelut, välierät ja mitaliottelut. MTV3-kanavalla lähetykset käynnistyvät pääsääntöisesti tasatunnein, eli 20 minuuttia ennen ottelun alkua. MTV3-kanavan otteluissa pääselostajana on Mika Saukkonen seuranaan vaihtuva kommentaattori. Ruotsinkielisestä selostuksesta MTV3-kanavalla vastaa yhteistyössä HBL:n kanssa NiclasLönnqvist.

MM-kisojen koti C More lähettää kaiken MM-kisoista. Suorien otteluiden sekä yli 20 ottelustudion lisäksi C Moresta löytyy runsas kattaus oheisohjelmia, otteluiden huippuhetkiä sekä maalikoosteita. Studiolähetykset käynnistyvät 50 minuuttia ennen ottelun alkua. C More Sport 1 lähettää MM-ohjelmaa lähes kellon ympäri ja C More Sport 2 esittää valtaosan samaan aikaan pelattavista otteluista.