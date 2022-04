Tässä ovat jääkiekon MM-kisojen asiantuntijat C Moressa – joukossa uusi kasvo

C Moren pääselostajana on legendaarinen leijonaääni Antero Mertaranta, ja MTV3-kanavalla pelien tunnelmoinnista vastaa Mika Saukkonen. Selostustiimissä ovat mukana myös Jani Alkio, Teppo Laaksonen, Julius Sorjonen ja Aleksis Ärje. Ruotsinkielisestä selostuksesta MTV3-kanavan otteluissa vastaa Niclas Lönnqvist ja ne toteutetaan yhteistyössä Hufvudstadsbladetin kanssa. Ottelustudioita luotsaa juontajanelikko Teemu Niikko, Minna Korkka, Suvi Puukangas ja Tuomas Nyholm.

Katso videolta, keitä C Moren asiantuntijatiimiin tänä keväänä kuuluu.

– Vertaansa vailla olevassa asiantuntijatiimissämme on sekä Leijonissa, NHL:ssä että Liigassa menestyneitä kiekkopersoonia. Koossa on hieno jengi, jolla on vahva, monipuolinen näkemys niin pelaajan kuin valmentajan rooleista, kuvaa urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero MTV:ltä.

C More on MM-kiekon koti

C More lähettää kaikki MM-kisojen 64 ottelua suorina lähetyksinä ilman katkoja. Kotikisojen ympärillä nähdään myös ennätyksellinen määrä ottelustudioita – yhteensä kolmekymmentä. Studiolähetykset vievät katsojat areenoiden paraatipaikoille ja kisatapahtumien keskelle lähes jokaisena otteluajankohtana. Lisäksi entistä monipuolisempi lisäohjelmien kokonaisuus takaa kisahuuman kotikatsomoihin aamusta iltaan.

Kaikki suorat ottelu- ja studiolähetykset, oheisohjelmat, ottelukoosteet ja laaja kattaus lisäohjelmistoa on katsottavissa C Moren suoratoistopalvelussa. TV:ssä C More Sport 1 on MM-kisojen pääkanava ja tarjoaa MM-ohjelmaa lähes ympäri vuorokauden. C More Sport 2 esittää valtaosan samaan aikaan pelattavista otteluista.

MM-etkot vievät kisatorin tunnelmiin

Virittäytyminen Suomen otteluiltoihin käynnistyy uudessa viihteellisessä MM-etkot-ohjelmassa. Suoraa lähetystä Tampereen kisatorilta juontavat Viivi Pumpanen ja Joonas Nordman, jotka vieraidensa kanssa tunnelmoivat kotikisoja. MM-etkojen erikoistoimittaja on televisiosta ja leffarooleista tuttu 12-vuotias Kuura Rossi. Kuura grillaa ”kaverikirja”-haastatteluissaan Leijona-pelaajia. Puolituntinen MM-etkot esitetään C Moressa jokaisena Suomen pelipäivänä juuri ennen ottelustudiota.

Viikonloput ja pyhät ovat C Moren Juhlapäiviä

Kaksi ja puoliviikkoisen turnauksen ajalle mahtuu kolme viikonloppua sekä helatorstai, jolloin kotikatsomoissa ehditään uppoutua kiekkoviihteeseen heti aamusta alkaen. Nämä seitsemän C Moren Juhlapäivää käynnistyvät kolmen vartin mittaisella Herätys, Leijonat! -aamuohjelmalla, missä kiekon ystävät herätellään uuteen kisapäivään. Tuomas Nyholm yhdessä C Moren värikkäiden asiantuntijoiden kanssa tarttuu kiinni turnauksen ajankohtaisiin aiheisiin ja MM-kisojen ilmiöihin kello 10.00 alkaen. Juhlapäivinä ottelustudiot viihdyttävät päivän ensimmäisestä matsista viimeiseen.

Leijonien pelit ja ratkaisuottelut MTV3:lla

MTV3-kanavalla esitetään tuttuun tapaan 12 ottelua suorana: kaikki Leijonien ottelut, välierät ja mitaliottelut. Myös MTVuutiset.fi ja MTV Uutiset Live seuraavat MM-kisojen tapahtumia aamusta iltaan ja elävät vahvasti kisatapahtumissa mukana läpi turnauksen. Luvassa on tunnelmia, taustoja ja analyyseja kaukalon ääreltä ja kisakaupunkien huumasta. Lisäksi mtv-palvelusta (mtv.fi & mtv Suomi -sovellus) on katsottavissa kaikkien pelien maalikoosteet, turnauksen kaikki huippuhetket sekä paljon muuta oheisohjelmistoa.

– MM-kotikisat Tampereella ja Helsingissä kruunaavat C Moren fantastisen kiekkokevään. Kaikki 64 ottelua suorana, ennennäkemätön studiokattaus ja huippuluokan asiantuntijatiimi. Välitämme fiiliksiä uudella tavalla kisatorilta ja viemme katsojan tapahtumien ytimeen niin upeassa Nokia Arenassa kuin perinteikkäässä Helsingin jäähallissakin. Kaiken kaikkiaan, tavoitteemme on luoda MM-kisoista katsojille elämyksellisempi ja monipuolisempi kokonaisuus kuin koskaan aikaisemmin, Autero summaa.

Esimerkki C Moren Juhlapäivästä la 14.4.

klo 10.00 Herätys, Leijonat!

Suoraa puhetta MM-kisoista. Studiossa Tuomas Nyholm, Olli Jokinen ja Tero Lehterä.

klo 12.00 MM-kisastudio

Juontajana Minna Korkka, asiantuntijoina Lauri Marjamäki ja Lasse Kukkonen. Nokia Arena, Tampere.

klo 12.15 Ruotsi – Itävalta

Selostaja Julius Sorjonen. Nokia Arena, Tampere.

klo 16.00 MM-kisastudio

Juontajana Tuomas Nyholm, asiantuntijoina Karri Kivi ja Olli Jokinen. Helsingin jäähalli.

klo 16.15 Sveitsi – Italia

Selostaja Teppo Laaksonen. Helsingin jäähalli.

klo 19.00 MM-etkot

Suora lähetys Tampereen kisatorilta. Studiossa Viivi Pumpanen, Joonas Nordman ja studiovieraat.

klo 19.30 MM-kisastudio

Juontajana Teemu Niikko, asiantuntijoina Mikko Koivu ja Lauri Marjamäki.