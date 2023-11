Israel näytti suomalaismedialle järkyttävän videon, jota ei haluta julkisuuteen

Videolla tapahtuu järkyttäviä asioita: Hamasin terroristit ampuvat piileskeleviä israelilaissiviilejä pöydän alle. Kibbutsilla vastaan juoksee koira, jonka terroristit ampuvat. Asuinrakennus sytytetään palamaan. Piiloon juokseva perheenisä surmataan kranaatilla. Autoa ajava siviili surmataan rattiin. Kuvia palaneista ja silvotuista ruumiista.

Videon kuvamateriaali oli kerätty Hamas-terroristeilta löydetyistä kameroista, israelilaisten siviilien kameroista, kojelautakameroista sekä valvontakameroista.

1:00 Video Hamasin hyökkäyksestä voi järkyttää.

Järkyttävää videota näytetään tiedotusvälineille tällä viikolla eri Euroopan maissa, mutta suurelle yleisölle sitä ei haluta näyttää. Videota ei saanut myöskään tallentaa millään tavalla.



Israel perustelee tätä kahdella asialla: uhrien omaisten yksityisyydellä ja sillä, että kuvamateriaalia käytetään tiedustelutietona.



– Toivomme, että tämä filmi pysyy mielessänne, kun uutisoitte näistä tapahtumista, Israelin Suomen-suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov perusteli kuvamateriaalin näyttämistä medialle.



Ben-Yaakov korostaa, että Israel ei ole tehnyt aiemmin mitään vastaavaa. Suurlähettilään mukaan tarkoituksena on vakuuttaa ihmiset siitä, mitä 7. lokakuuta todella tapahtui, koska edes länsimaissa kaikki eivät ymmärrä tapahtuneen kamaluutta.

Israel osaa infovaikuttamisen

Informaatiosodankäyntiin perehtynyt Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen sanoo, että tällainen viestintä on luonteva osa Israelin työkalupakkia.



– He ovat olleet informaatiovaikuttamisen ammattilaisia jo pitkään. He tuovat oman näkemyksensä esille. He satsaavat siihen hyvin paljon, Huhtinen sanoo.



– Samalla lailla kuin Ukraina tekee informaatiovaikuttamista länteen ja hakee tukea, Israel osaa sen ja tekee sitä.

2:11 Festivaalihyökkäyksestä selvinnyt kahden sodan veteraani Ben: "Ruumiita oli kaikkialla – en ole ikinä kokenut mitään sellaista."

Hän muistuttaa, että koska Lähi-idän konflikti on kestänyt hyvin pitkään eikä siellä ole koko ajan taisteltu aseellisesti, osapuolten välinen taistelu on jatkunut informaatioulottuvuudessa.



– Se on oikeastaan Israelin synnystä asti ollut. Kummankin osapuolen tavoite on, että heidän näkökulmansa leviää heti globaaliin mediaan.



Israelin oma näkökulma on selvä: heillä on oikeus omaan valtioonsa ja oikeus puolustaa itseään. Siksi kaikki Hamasin raakuudet halutaan tuoda mahdollisimman näkyvästi julkisuuteen.



– Varsinkin nyt, koska Hamas selkeästi aloitti systemaattisen väkivallan tässä. Israel käyttää kaiken hyväkseen ja tuo esille.

1:01 Hamas kaappasi Yonin vaimon, lapset ja anopin – tarjoutuu nyt itse heidän tilalleen

Lännen tuki tärkeää

Israelille on myös tärkeää pitää länsimaisen yleisön sympatia puolellaan. Uutiset ovat viime päivinä täyttyneet Israelin Gazaan tekemien iskujen aiheuttamista siviiliuhreista. Kun Israel laajentaa hyökkäystään Gazassa ja pyrkii päättäväisesti kukistamaan Hamasin, sen täytyy samalla perustella ja sanoittaa operaatiotaan.



– Heidän tarinassaan on oleellista, että heillä on oikeus tehdä nyt sitä, mitä he tekevät. Yhdysvaltojen ja läntisten demokratioiden tuki on heille tärkeää. Kyllä he tietävät, että lännessä on paljon tukea ja sympatiaa myös vastapuolelle.



Hamasillakin on omat informaatio-operaationsa, ja se on korostanut viestinnässään Israelin iskujen aiheuttamia siviiliuhreja.

11:35 Israel hyökkää – onko kyse sotarikoksista vai puolustautumisesta?

Israelin medialle esittämä kuvamateriaali on todella järkyttävää ja graafista. Huhtisen mukaan Israel kokee, ettei heillä tarvitse olla mitään pidäkkeitä totuuden esittämisessä.



– Israelin olemassaolo ja perustarina perustuu holokaustiin ja siihen, että he ovat olleet uhattuina. Siinä mielessä heillä sävy on paljon realistisempi ja alastomampi.



Huhtinen uskoo, että Israel on valikoinut esittämänsä materiaalin niin, että se on todenmukaista. Disinformaation levittäminen voisi kostautua toisin kuin vaikkapa Venäjällä tai Hamasilla.



– Jos läntisessä avoimessa mediassa jää valehtelusta kiinni, luottamus lähtee välittömästi.

"Sota ainoa vaihtoehto"

Israelin näkökulma on, että lokakuun 7. päivän hyökkäyksellä ei ole mitään tekemistä yleisemmän Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin kanssa. Ben-Yaakovin mukaan tämänhetkisessä konfliktissa kyse on Gazaa hallitsevasta Hamasista, jonka Israel on luvannut tuhota.

– Olemme yrittäneet välttää täysimittaista sotaa, lähettiläs sanoo.

Hänen mukaansa 7. lokakuuta oli käännekohta, joka osoitti, että Hamasin rinnalla ei voi elää. Ben-Yaakov kuvailee Hamasia äärijärjestö Isisin kaltaiseksi ja sanoo, että tässä tilanteessa sota oli ainoa vaihtoehto.

– Hamasin kanssa ei ole muuta keinoa.

Gazassa asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä, joista vain muutama kymmenen tuhatta on Hamasin taistelijoita. Israelin iskuissa Gazaan on kuollut myös paljon siviilejä.

Ben-Yaakovin mukaan Israelin iskujen kohteena on aina Hamas, eivät siviilit. Hän korostaa, ettei Israel halua aiheuttaa humanitaarista kriisiä ja on kehottanut Gazan siviilejä siirtymään alueen eteläosaan.