Suomi oli jo jättämässä protestin, sitten videotuomari astui esiin – näin Santeri Kuusiniemen finaalipaikka ratkesi

– Tehtiin protesti-ilmoitus sisään, mutta samaan aikaan tultiin sanomaan, että videotuomaristo tutkii tilannetta. Ei mennyt kauaa, että he tulivat sanomaan, että on ihan selvä peli. Videotuomaristo on tehnyt päätöksen, että Santeri Kuusiniemi juoksee finaalissa, Tanskanen selitti käänteitä välierän jälkeen.