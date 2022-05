MTV kuunteli katsojiaan – mtv-palvelu on nyt MTV Katsomo

Bränditutkimukset vahvistivat, että suomalaiskatsojat puhuvat Katsomosta mtv-palvelun sijaan – brändi on piirtynyt vahvasti suomalaisten mieliin. Moni myös luuli mtv-palvelun nimen olevan MTV Katsomo. Lisäksi MTV Katsomo koettiin tutkimuksessa esitetyistä palvelun nimivaihtoehdoista ylivoimaisesti parhaaksi. MTV Katsomo -brändi on siis vetovoimainen eri katsojaryhmissä.

Nimenmuutoksen myötä MTV:n maksuton suoratoistopalvelu MTV Katsomo erottuu jatkossa helpommin MTV:n tv-kanavasta MTV3:sta. MTV Katsomossa nähdään jatkossa yhä enemmän sisältöjä, jotka on hankittu juuri suoratoistopalvelua ajatellen. Yksi esimerkki tästä on kevään katselumenestys The Harlins, joka saa jatkoa. Ohjelman toisella tuotantokaudella seurataan pariskunnan odotusaikaa, elämää Amerikassa ja leffakuvauksia.