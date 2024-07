MTV Lontoossa: Suomen kansalaisuutta hakenut Noah asui Helsingissä vielä vuosi sitten – nyt hän istuu kansanedustajana Britannian parlamentissa

Oppi suomea ja haki kansalaisuutta

– Suomi on rauhallinen paikka asua ja työskennellä. Elämänrytmi on hyvin erilainen kuin Britanniassa, Law sanoo MTV:lle Lontoossa juuri ennen parlamentin avajaisjuhlallisuuksia.

Vuosinaan Helsingissä hän oppi toimiston työkielenä ollutta suomea riittävästi, jotta pystyi hakemaan Suomen kansalaisuutta ennen muuttoaan takaisin Britanniaan. Viime vuonna alkanut prosessi on yhä kesken.

Voitti istuvan kansanedustajan

– Konservatiivit menettivät vallassa ollessaan täysin kosketuksen brittien arkeen. He eivät muistaneet, että poliitikkojen pitää palvella tavallista kansaa, Law sanoo.

Parlamenttivaaleissa työväenpuolue yli kaksinkertaisti paikkamääränsä 412:aan. Sillä on nyt enemmistö alahuoneen paikoista ja puolueen puheenjohtaja Keir Starmer nimitettiin pääministeriksi heti vaalien jälkeen.

Kehitystausta ja pohjoismainen sosiaalidemokratia apuna

– Cornwall nähdään usein paikkana, jossa on idyllisiä kyliä ja kauniita rantoja. Tämä on tietysti totta. Mutta monilla alueilla on myös puutetta ja sosiaalisia ongelmia.