JSN antoi MTV Uutisille huomautuksen asiavirheen korjaamisesta

Kantelun mukaan MTV:n jutussa oli asiavirhe, kun siinä väitettiin, että Saksa on palaamassa käyttämään fossiilisia polttoaineita. Kyse oli fossiilisen maakaasun korvaamisesta fossiilisella kivihiilellä. Tarkalleen ottaen virheen sisältävä lause kuului: Vaikka maa palasi käyttämään fossiilisia polttoaineita Ukrainan sodan aiheuttaman energiakriisin seurauksena, Saksa ilmoitti maanantaina, että sen tavoitteena on edelleen sulkea hiilivoimalaitokset vuoteen 2030 mennessä.

MTV:n vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen mukaan 20.6.2022 julkaistun jutun mahdollinen virhe on ollut muotoilu, jota ei kantelun mukaan ole asianmukaisesti oikaistu.

Päätoimittajan mukaan kantelija on lähettänyt oikaisupyynnön uutisvinkeille tarkoitettuun sähköpostiin, johon tulee päivittäin satoja sähköposteja. Päätoimittaja arvioi, että oikaisupyyntö on jäänyt toimitukselta huomaamatta joko huolimattomuuden vuoksi tai sen vuoksi, ettei jutun alun perin tehnyt STT ollut juttuaan myöskään oikaissut. Kantelijan kertomasta soitosta toimitukseen MTV:llä ei ole tietoa, mutta päätoimittajan mukaan kantelija on mahdollisesti soittanut toimituksen päivystysnumeroon. Koska tarkka soittoaika ei ollut tiedossa, MTV ei pystynyt soittoa varmistamaan, mutta päätoimittaja pitää sitä mahdollisena.