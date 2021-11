MTV Leppävirralla, josta poliisi löysi järvestä auton ja vainajan: Mike toivoo, että kyseessä olisi 15 vuotta sitten kadonnut koulukaveri Juha – "Porukka on ollut ihmeissään"

Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut, kuka Leppävirran vainaja on. Kyseessä voi olla vuonna 2006 Leppävirralta autoineen kadonnut Juha Laitinen.

– Toivon, että se olisi vanha koulukaverini ”Jussi”. Hän on ollut niin kauan kateissa ja totta kai porukka on ollut ihmeissään, missä mies on, Mike Kauhanen kertoo MTV Uutisten haastattelussa.