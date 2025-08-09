Sergey Hilman linjaa: Tällaiseen tosi-tv-ohjelmaan hän ei enää osallistuisi

Sergey Hilman kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että on tehnyt itselleen säännön tosi-tv-ohjelmiin osallistumisen suhteen.

Mediapersoonat Sauli Koskinen ja Sergey Hilman vierailivat Huomenta Suomen haastattelussa keskustelemassa muun muassa julkisuudesta, tosi-televisiosta sekä heidän yhdessä luotsaamastaan The Real Guys -podcastista.

Koskinen tuli tunnetuksi osallistuttuaan Big Brother Suomi -tosi-tv-ohjelmaan vuonna 2007, kun taas Hilman nousi julkisuuteen Marko Björs - Rakkauden seikkailu -ohjelmasta vuonna 2022. He molemmat ovat sittemmin olleet tuttuja kasvoja Suomen tosi-tv-kentällä.

Koskinen arvelee, että vaikka hän oli Big Brother -ohjelmaan hakiessaan eniten kiinnostunut itse kilpailusta ja kokemuksesta, on myös julkisuus kiehtonut häntä, sillä hän viihtyy sen valokeilassa edelleen.

– Minä aina päätän jossain vaiheessa, että nyt en enää osallistu mihinkään ohjelmiin, mutta olen todella kilpailuhenkinen ihminen, ja sitten kuitenkin taas päädyn johonkin realityyn, hän naurahti Huomenta Suomen sohvilla.

Sergey Hilman ja Sauli Koskinen luotsaavat yhdessä The Real Guys -podcastia.All Over Press

Hilman puolestaan kertoi, että päätyi televisioon "puolivahingossa" ja tykästyi.

– Tosi-tv on niin hauskaa. Minäkin mietin välillä, että ovatko ihmiset ihan kyllästyneitä, jos menen taas johonkin tv-ohjelmaan. Sitten kuitenkin mietin, että nämä ovat niin uniikkeja ja hauskoja kokemuksia, niin kyllä minä menen niin pitkään kuin pyydetään, Hilman sanoi.

Mihin tahansa tosi-tv-ohjelmaan Hilman ei kertomansa mukaan kuitenkaan enää lähtisi. Hän on tehnyt asian suhteen yhden linjauksen.

– Nyt minulla on semmoinen sääntö, etten mene enää mihinkään, missä minulla ei ole mahdollisuutta harjata hiuksiani. Selviytyjät oli sen verran raju kokemus. Minusta on nyt niin paljon rumia kuvia internetissä, että jatkossa haluan vain kauniita, imartelevia kuvia, hän sanoi.

