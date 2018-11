Katsomo on nyt mtv – kotimaiset ohjelmat katseltavaksi jo vuorokauden vaihtuessa!

MTV Katsomo on nyt siis nimeltään mtv, ja se löytyy osoitteesta mtv.fi. MTV Uutisten verkon uutisjutut löytyvät osoitteesta mtvuutiset.fi.

Parannuksia suoratoistopalveluun tehdään, sillä videokulutus on ennätyksellisessä kasvussa. MTV:n tavoitteena on olla digitaalisen videokulutuksen edelläkävijä.

Supersuosittu Love Island Suomi

Uudistuneen mtv-palvelun käyttö on kasvanut kuluvan vuoden aikana 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lokakuu oli kaikkien aikojen katselluin kuukausi, jolloin videokäynnistyksiä oli lähes 20 miljoonaa.

Suurin yksittäinen kasvun tekijä on ollut Love Island Suomi, joka on myös kaksinkertaistanut 15-24-vuotiaiden käytön palvelussa. Uudessa mtv-palvelussa rekisteröityneitä käyttäjiä on jo yli 2,1 miljoonaa.