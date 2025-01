Naton Rutte: Ukrainan asema ei riitä rauhanneuvotteluihin

Rutten mukaan huono rauhansopimus rohkaisisi Venäjän lisäksi myös sen liittolaisia kuten Kiinaa, Pohjois-Koreaa ja Irania.

Ukrainan asema ei tällä hetkellä ole riittävän vahva rauhaneuvotteluihin Venäjän kanssa, sanoi sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte maanantaina.

– Tällä hetkellä he eivät voi neuvotella vahvasta asemasta. Meidän on tehtävä enemmän konfliktin luonteen muuttamiseksi, jotta he pääsevät vahvaan asemaan, Rutte evästi puhuessaan europarlamentaarikoille.

Rutte myönsi, että kaikki haluaisivat Ukrainan sodan loppuvan. Hänen mukaansa rauhasta on kuitenkin saatava kestävä.

– Rauha ei kestä, jos Putin saa tahtonsa läpi Ukrainassa, koska sen jälkeen hän vain jatkaa eteenpäin.

Rutten mukaan huono rauhansopimus rohkaisisi Venäjän lisäksi myös sen liittolaisia kuten Kiinaa, Pohjois-Koreaa ja Irania.

Pääsihteeri toi myös jälleen esille kantansa, jonka mukaan Naton aikaisemmin jäsenmailleen suosittelema kahden prosentin käyttäminen bruttokansatuotteesta puolustusmenoihin ei riitä alkuunkaan Venäjän uhkaa vastaan.

– Jos emme tee sitä, on aika lähteä venäjän kursseille tai muuttaa Uuteen-Seelantiin.

Lue myös: