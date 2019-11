Suomalainen Jussi asuu Hongkongissa keskellä mellakoita: "Metrokiskoille on heitetty tavaraa ja vaunuja rikottu"

– Protestien vuoksi on suljettu teitä ja liikkuminen on vaikeutunut huomattavasti. Mielenosoittajat ovat heittäneet tavaraa metrokiskoille ja metrovaunuja on rikottu, Lehmuskallio kertoo.

Mielenosoitukset alkoivat puoli vuotta sitten

– Suurin osa näistä protestoijista on nuoria. Meidän tuttavapiirimme on hieman vanhempaa ikäluokkaa ja ei niin radikalisoitunutta. Mutta kaikille yhteistä on huoli siitä, mikä Hongkongin tulevaisuus on ja mitä tulisi tehdä, että nämä protestit lakkaisivat, Lehmuskallio kertoo.