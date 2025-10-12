Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee maanantaina Israelissa vajaat neljä tuntia. Lauantain mielenosoituksessa Tel Avivissa Trumpille hurrattiin ja Israelin pääministeri Netanjahulle buuattiin.

Lauantai-iltana Tel Avivin panttivankien aukiolla kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Hamasin ottamien panttivankien palauttamisen puolesta mahdollisesti viimeistä kertaa.

Mielenosoituksessa nähtiin myös useita kunnianosoituksia huomenna maanantaina Israelissa vierailevalle Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Ilmakuvissa loisti muun muassa valtava "Nobel President Trump" (suom. "Nobel-presidentti Trump") -lakana viittauksena Nobelin rauhanpalkintoon, jota Trump itselleen halusi, muttei saanut.

Tel Avivin panttivankiaukiolla kymmeniä tuhansia mielenosoittajia 11.10.2025. Trumpin saamatta jäänyt Nobelin rauhanpalkinto ei vaikuttanut israelilaisten mielenmaisemiin.

Lavalla Israelin kansalaisille puheenvuoroja pitivät myös presidentti Trumpin vävy Jared Kushner, tytär Ivanka Trump ja Yhdysvaltain Lähi-idän erikoislähettiläs Steve Witkoff. Yleisössä hurrattiin Trumpille ja buuattiin maininnoille oman maan pääministeristä Benjamin Netanjahusta.

Rauhansuunnitelman valmisteluun osallistunut Witkoff totesi, että Trumpille ollaan suuressa kiitollisuuden velassa.

– Hän toi yhteen kansakunnat, joita sukupolvien mittaiset konfliktit olivat jakaneet, ja osoitti meille, että yhteinen rauha on vahvempi kuin yhteinen kärsimys. Historia tulee muistamaan, että silloin kun toiset epäilivät, presidentti Trump uskoi, Witkoff ylisti.

Trump vierailee Israelissa maanantaina

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu maanantaiaamuna Israeliin noin neljän tunnin vierailulle. Hamasilla on aikaa maanantaihin klo 12 asti palauttaa panttivangit, joten Trumpin vierailu osuu joko samaan kohtaan, kun panttivangit palautetaan, tai hieman sen jälkeen, kun elossa olevat panttivangit ovat kotiutuneet.

Tämän hetken tietojen mukaan presidentin lentokone Air Force One saapuu Tel Avivin lentoasemalle klo 9.20. Tiukan aikataulun takia odotettavissa ei ole suuria juhlapuheita vielä lentoasemalla, mutta punaisen maton toisessa päässä Trumpia ovat vastassa ainakin Israelin presidentti Isaac Herzog ja pääministeri Benjamin Netanjahu.

Matka jatkuu lentoasemalta Israelin parlamenttiin Knessetiin klo 9.40, jossa hän keskustelee pääministeri Netanjahun kanssa ja tapaa sen jälkeen yhdessä Netanjahun kanssa myös panttivankien omaisia. Trump puhuu myös Knessetille aamupäivästä klo 11.

Kyseessä on Trumpin ensimmäinen vierailu Israeliin tällä presidenttikaudella. Viimeksi Trump vieraili Israelissa vuonna 2017.

Trumpin matka jatkuu eteenpäin Israelista Egyptiin klo 13 Gazan rauhanhuippukokoukseen, jossa on määrä allekirjoittaa aseleposopimus. Kokousta johtavat Sharm el-Sheikhin rannikkokaupungissa Trump ja Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi.

Kokoukseen odotetaan yli 20 maan johtajia. Muun muassa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, YK:n pääsihteeri António Guterres, Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat ilmoittaneet osallistuvansa.

Hamasin edustaja sanoi lauantaina uutistoimisto AFP:lle, ettei äärijärjestö osallistu allekirjoitusseremoniaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun osallistumisesta ei vielä tiedetä.