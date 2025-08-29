Miljoonan ihmisen kodin vienyt hurrikaani Katrina iski New Orleansiin 20 vuotta sitten – alkoi ilmastopuhe, jota Trump nyt hiljentää

New Orleansia pahoin tuhonneesta hirmumyrsky Katrinasta tulee tänään kuluneeksi 20 vuotta.

Tänään tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun tuhoisa hurrikaani Katrina riehui neljässä Yhdysvaltain osavaltiossa Meksikonlahdella ja iski voimalla New Orleansiin.

Hirmumyrskyssä kuoli lähes 1 400 ihmistä, ja kaupungista suurin osa jäi veden alle, koska kymmenet puutteelliset tulvavallit ja padot antoivat periksi.

Tulvien takia kodittomiksi jäi yli miljoona ihmistä. Vähintään osa tappavasta tulvasta olisi voitu välttää, jos patorakennelmat olisi rakennettu valmiiksi ja riittävän hyvin.

Väkiluku on vähentynyt

Asukkaiden evakuointi ja muut hätätoimet olivat kaaosta 20 vuotta sitten, eikä kaupunki ole lähellekään toennut, vaikka jälleenrakennukseen budjetoitiin yli 140 miljardia dollaria.

Tuhoista tuli historian kalleimmat, ja seuraukset näkyvät New Orleansissa edelleen. Väkiluku on vähentynyt 20 vuoden takaisesta 30 prosenttia.

Hurrikaani käynnisti laajan keskustelun ilmaston lämpenemisen vaikutuksista. Siirryttiin ilmastonmuutoksen todennäköisten vaikutusten ennustamisen sijaan todisteisiin siitä, että ilmastonmuutos on käynnissä.

Hätäapu on poliittinen kiistakapula

New Orleansissa äärisäistä ennustetaan entistä rajumpia ilmaston lämmetessä entisestään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on purkanut ilmastosääntelyä.

Katastrofeihin valmistautuminen on yhä poliittisesti arka asia Yhdysvalloissa. Tällä viikolla liittovaltion hätätilaviraston Feman työntekijöitä hyllytettiin heidän kirjelmöityään viraston johtamisesta.

Presidentti Donald Trump haluaa kutistaa rajusti Feman budjettia. Fema tukee tarvittaessa osavaltioita hädässä. Kolmasosa viraston työntekijöistä on saanut potkut tai lähenyt muista syistä.



Kesäkuussa Feman virkaatekevä johtaja David Richardson ei tiennyt sitä, että Yhdysvalloissa on jokavuotinen hurrikaanikausi.

Alkuviikosta 35 Feman työntekijää kirjelmöi viraston kokemattomasta johdosta, ja uuden katastrofin vaarasta. Mediatietojen mukaan osa heistä laitettiin pakkolomalle.

