USU:n kysely: Antti Lindtman on suosikki seuraavaksi pääministeriksi

Lindtman sai kyselyssä tuekseen noin viidenneksen vastaajista.Lehtikuva
Noin joka neljäs ei osannut sanoa, kuka puoluejohtajista olisi sopivin.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on Uutissuomalaisen kyselyssä suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Lindtman sai kyselyssä tuekseen noin viidenneksen vastaajista.

Nykyistä pääministeriä, kokoomuksen Petteri Orpoa tuki 12 prosenttia vastaajista ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosta 10 prosenttia vastaajista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purran kannatus jäi alle kymmenykseen vastaajista. 26 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, kuka puoluejohtajista olisi sopivin seuraavaksi pääministeriksi.

Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista heinä-elokuun aikana. Tulosten virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kyselyn toteutti Mediatalo Keskisuomalaiseen kuuluva Tietoykkönen.

