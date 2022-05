Uutissuomalainen: Marin parhaiten onnistunut puoluejohtaja, Orpo kakkosena

Marin on kohentanut kannatustaan viime syksyyn verrattuna, jolloin 22 prosenttia asetti hänet kärkeen.

Keskustan Annika Saarikon suoritus on pysynyt ennallaan viidessä prosentissa. Perussuomalaisten Riikka Purra on ottanut eniten takapakkia. Vielä lokakuussa yhdeksän prosenttia vastanneista asetti hänet ykköseksi, mutta uudessa kyselyssä hän on tasoissa Saarikon kanssa.