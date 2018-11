Ex-oppilaiden mukaan Bjurström tiesi tanssikoulunsa opettajan lähentelystä, mutta puuttuminen kesti – näin Bjurström vastaa syytöksiin

Oppilaita on ihmetyttänyt, miksi opettaja sai siitä huolimatta jatkaa koululla aina syksyyn 2017. Tuolloin opettaja sai potkut, kun yksi oppilaista kertoi koululle kokemuksistaan, joita poliisi on STT:n tietojen mukaan tutkinut seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Opettaja yritti saada oppilaan sänkyyn leirimatkalla

– Marco tuli kertomaan, että on liikkunut huhua oppilaiden keskuudessa, että opettaja olisi käynyt romanttisessa mielessä treffeillä jonkun meidän opiskelijan kanssa. Hän paasasi, kuinka vaarallista on huhujen levittäminen, sanoo näyttelijä Chike Ohanwe, joka oli paikalla.

– Pyrin kaikissa kohtaamisissani oppilaittemme kanssa rohkaisemaan heitä siihen, että he uskaltavat kertoa havaitsemistaan epäkohdista. Pyrin myös itse omalla toiminnallani varmistamaan, että epäkohdista voi tarvittaessa ilmoittaa myös suoraan minulle. Kun epäily opettajan epäasiallisesta käytöksestä tuodaan tietoomme, siihen puututaan heti niillä keinoin, joita työnantajalla on. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi varoitus, työntekovelvoitteesta vapauttaminen asian selvittämisen ajaksi sekä työsuhteen päättäminen.

– Produktioissamme on esiintynyt ja yhteisöömme on kuulunut ja kuuluu useita henkilöitä, jotka ovat julkisuudesta tunnettuja. Siksi olen ottanut tavakseni puhua säännöllisesti siitä, kuinka tärkeätä on, että kaikkien yhteisömme jäsenten yksityisyydensuojaa kunnioitetaan. Puheenvuoroihin kaudella 2011–2012 ei liittynyt epäilyjä kenenkään yhteisömme jäsenen, kuten opettajan epäasiallisesta käytöksestä, vaan ne ovat olleet osa pidempää jatkumoa. Olen pitänyt vastaavanlaisia puheenvuoroja hieman eri muodoissaan 90-luvun lopulta lähtien ja olen puhunut samasta aiheesta viimeksi joitain kuukausia sitten.

– Yleisellä tasolla haluan todeta, että meillä on nollatoleranssi kaikenlaiselle epäasialliselle toiminnalle. Kun epäily opettajan epäasiallisesta käytöksestä tuodaan tietoomme, siihen puututaan heti niillä keinoin, joita työnantajalla on. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi varoitus, työntekovelvoitteesta vapauttaminen asian selvittämisen ajaksi sekä työsuhteen päättäminen. Jos on syytä epäillä, että opettaja on syyllistynyt rikokseen, teemme rikosilmoituksen.