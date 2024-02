Moottorikelkkailija! Ovathan nämä säännöt hallussa? – "Se on silti ajoneuvo"

Eniten moottorikelkalla liikkuvia on Pohjois- ja Tunturi-Lapissa. Sääntöjä ei silti tunneta aukottomasti, vaikka moottorikelkkailu on pohjoisimmassa Suomessa yleistä.

Moottorikelkan kuljettajalla on vastuunsa, muistuttaa Liikenneturvan Rovaniemen yhteyspäällikkö Petri Niska .

– Vaikka moottorikelkalla kuljetaan maantien sijasta maastossa, se on silti ajoneuvo. Sen kuljettajan on tiedettävä muun muassa missä kelkalla saa ajaa, mitkä ovat nopeusrajoitukset ja ikä- ja ajokorttivaatimukset, Niska sanoo tiedotteessa .

Rattijuopumuksen raja sama

Jopa joka viides Tunturi-Lapin vastaajista luuli erheellisesti, että kelkkailijan promilleraja on korkeampi kuin autoilijan.

– Jos moottorikelkalla ei aja, on enemmän epätietoisuutta sitä koskevista säännöistä, ja vastattiin useammin en osaa sanoa. Kelkkaa ajavista useammalla on säännöt hallussa, mutta toisaalta myös virheellistä luuloa oli enemmän. Esimerkiksi promillerajan kohdalla moottorikelkkailevien osuus oli suurempi sekä oikein että väärin vastanneissa kelkkaa ajamattomiin verrattuna. Tämä kielii siitä, että moottorikelkkailun sääntöjen kertaukselle on tarve, Niska toteaa.