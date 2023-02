Tiedätkö, mikä on moottorikelkan nopeusrajoitus tai kumpaa puolta reitillä ajetaan? Perusasiat hukassa huolestuttavan monella

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska on näinkin laajasta osaamattomuudesta huolissaan.

– Vaikka monelle moottorikelkkailu voi olla vain vapaa-ajan hupia, on sarviin tarttuvan ymmärrettävä, että moottorikelkka on ajoneuvo. Sen kuljettajan on tiedettävä missä kelkalla saa ajaa, tunnettava nopeusrajoitukset sekä ikä- ja ajokorttivaatimukset, Niska sanoo Liikenneturvan tiedotteessa.