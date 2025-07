Stanley Cup- ja olympiavoittajan terveys on pettänyt – "Kärsii jatkuvista kivuista"

Jääkiekon kolmen kullan kerholainen Jiri Slegr kärsii jatkuvista kivuista. 54-vuotiaan tshekkilegendan vaimo Lucie avautui miehensä kärsimyksestä.

Viime vuonna kävi ilmi, että harvinaisesti Stanley Cupin, olympiakullan ja maailmanmestaruuden voittanut Jiri Slegr on vakavasti sairas. Lucie Slegr paljasti miehensä viettäneen useita kuukausia sairaalassa, Blesk-lehti raportoi.

Nyt Lucie on avannut lisää yksityiskohtia. Hänen mukaansa toinen entisen huippupuolustajan jaloista petti kaksi vuotta sitten kokonaan.

– Hän makasi sairaalassa kolme kuukautta. Hänelle tehtiin leikkaus, eikä kukaan tiennyt paljoakaan, Lucie muisteli.

– Se ei näyttänyt ollenkaan hyvältä. Hän selvisi kuntoutuksen avulla, ja joku ylhäällä oli hänen tukenaan.

"Ollaan onnellisia, että pystyy vielä kävelemään"

Moniinkaan aktiviteetteihin legenda ei juuri kykene. Lucie luetteli, ettei Jiri pysty juoksemaan, käymään kuntosalilla, hiihtämään tai edes menemään vuoristorataan lasten kanssa.

– Olemme ajatelleet, että ollaan onnellisia siitä, että hän pystyy ylipäätään vielä kävelemään. Pääasia, että hän on päässyt jaloilleen.

Jiri on löytänyt vaimonsa mukaan onneksi muutamia kehonpainoharjoitteita, jotka eivät miestä vahingoita.

Lucie kehui miestään kovaksi taistelijaksi.

– Hän kärsii jatkuvista kivuista, joten minä en ainakaan voi valittaa mistään, se olisi vain noloa.

Slegrin lisäksi tshekkiläisistä jääkiekkoilijoista harvinaiseen kolmen kullan kerhoon on yltänyt vain Jaromir Jagr. Kumpikin pääsi klubiin vuonna 2005, kun maailmanmestaruuskin tuli tilille.

Slegr voitti olympiakultaa 1998 ja Stanley Cupin Detroit Red Wingsissä 2002. Slegr aloitti viime kaudella Tshekin miesten jääkiekkomaajoukkueen GM:nä.

Jiri Slegr on entinen suurjääkiekkoilija./ All Over Press