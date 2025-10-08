Syyttäjä vaatii 35-vuotiaalle äidille tuomiota törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Suomussalmella Kainuussa tapahtui heinäkuussa 2024 mönkijäonnettomuus, jossa kuoli 5-vuotias poika. Turma sattui, kun äiti sekä 5- ja 8-vuotiaat lapset olivat ajelemassa mönkijällä vanhalla urheilukentällä Juntusrannassa.

Mönkijä kaatui, ja 5-vuotias poika jäi sen alle. Poika kuoli elvytyksestä huolimatta.

Kenelläkään ei ollut kypäriä päässään.

Tapausta käsitellään tänään Kainuun käräjäoikeudessa Kajaanissa. Syyttäjä vaatii äidille tuomiota törkeästä kuolemantuottamuksesta sekä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan tekoa on pidettävä törkeänä, koska äiti on antanut viisivuotiaan lapsen ajaa traktoriksi rekisteröityä mönkijää, yhdelle henkilölle rekisteröidyn mönkijän kyydissä on ollut kolme henkilöä eikä kenelläkään ole ollut päässään kypärää.

Esitutkinnassa äiti on kertonut tienneensä, että mönkijän kyydissä ei saa olla kolmea henkilöä.

"Elämäni vaikein asia"

Äiti on kiistänyt käräjäoikeudelle toimittamassa kirjallisessa ennakkovastauksessaan syytteen törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vaatii sen hylkäämistä. Hän kuitenkin myöntää syyllistyneensä perusmuotoiseen kuolemantuottamukseen.

Äiti kertoo, että hän on ajanut mönkijällä vanhalla urheilukentällä ympyrää hyvin hiljaisella vauhdilla. Viisivuotias poika istui äitinsä edessä kädet mönkijän ohjaustangolla. Myös äidin kädet olivat ohjaustangolla, ja kertoo myös käyttäneensä kaasua ja ohjanneensa mönkijää. Isosisko istui äidin takana.

Äiti kertoo, että on aiempaa kokemusta mönkijällä ajamisesta. Hän kertoo myös, ettei olisi uskonut onnettomuuden olevan mahdollinen ajettaessa mönkijällä hiljaista vauhtia ja hyvissä olosuhteissa.

Äiti sanoo, että onnettomuus on hänen elämänsä vaikein asia, ja hän katuu ajamaan lähtöä enemmän kuin mitään muuta elämässään.

Syyttäjä vaatii äidille vähintään yhdeksän kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.