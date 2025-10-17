Kainuun käräjäoikeus on tuominnut ehdolliseen vankeuteen naisen, jonka viisivuotias poika kuoli mönkijäonnettomuudessa Suomussalmella toissa kesänä.

Nainen ajoi mönkijällä vanhalla urheilukentällä poika edessään ja kahdeksanvuotias tytär takanaan, kun mönkijä kaatui. Poika jäi mönkijän alle ja kuoli saamiinsa pään alueen vammoihin.

Mönkijä oli rekisteröity yhdelle henkilölle, eikä kenelläkään kyydissä olleista ollut kypärää päässään.

– (Syytetyn) on täytynyt olla tietoinen vahingon vaaran olemassaolosta kuljetettaessa mönkijää kolmen henkilön ollessa sen kyydissä ja ilman suojakypäriä, vaikka ajotavan ja tapahtumapaikan perusteella vahingon aiheutuminen ei ole ollut todennäköistä, oikeus sanoo tuomiossaan.

Nainen on kertonut, että turmamönkijällä ajettiin hiljaa.Poliisi

Käräjäoikeus katsoo naisen syyllistyneen kuolemantuottamukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Hänet tuomittiin 40 päivän ehdolliseen vankeuteen.