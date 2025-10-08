Mitään ei ollut tehtävissä viranomaisten saapuessa paikalle.

Suomussalmella tapahtui viime vuoden heinäkuussa mönkijäturma, jossa viisivuotias poika kuoli kaaduttuaan mönkijällä isosiskonsa ja äitinsä kanssa. Kukaan ei ollut pitänyt kypärää.

Mönkijä oli kaatunut pojan päälle ja tämän äidin jalka oli myös ajoneuvon alla. Avunhuutojen ansiosta mönkijä tultiin nostamana pystyyn ja pojan elvytys päästiin aloittamaan.

Poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan ensihoidon saapuessa ei mitään ollut enää tehtävissä. Poliisi saapui paikalle ensihoidon jälkeen.

– Partion saapuessa elvytys on lopetettu ja äiti pitelee lasta sylissään, esitutkintapöytäkirjassa kerrotaan.

Viesti lamautti isän

Lasten isä oli kuullut lapsistaan edellisen kerran tapahtumapäivänä, kun lasten äiti lähetti näistä kuvan terveisten kera. Äiti oli kertonut lähteneensä lasten kanssa mökkeilemään.

Lapsensa kuolemasta isä kuuli illalla pian tapahtuneen jälkeen. Lapsen äiti oli yrittänyt soittaa hänelle, mutta mies ei ollut vastannut puheluun. Seuraavaksi hän sai Whatsapp-viestin.

– [Pojan nimi] on kuollut, koruton viesti isän mukaan kuului.

Mies oli tiedosta niin järkyttynyt, että toisen henkilön piti hänen puolestaan soittaa naiselle lisätietojen saamiseksi.

"Yhtäkkiä oltiin maassa"

Mönkijällä oli ajettu vanhalla urheilukentällä ympyrää. Poliisin kentästä tekemien havaintojen perusteella mönkijä oli kaartaessa sutinut, tämän jälkeen tökännyt ja mennyt sitten kyljelleen.

Nainen kertoi, että hänellä on mönkijäkokemusta jo useammalta kesältä. Turman täsmällinen syy jäi hänelle epäselväksi. Nainen kertoi poliisille ajaneensa hyvin hidasta, jopa kävelyvauhdiksi kuvailtavaa nopeutta.

– Minulla ei ole tästä mitään hajua. Muistan, että kaarsimme oikealle ja sitten muistan, että yhtäkkiä mönkijä oli kaatunut ja sen keula oli toiseen suuntaan kuin ajaessa.

– Yhtäkkiä oltiin maassa ja jalka oli mönkijän alla.

Hän kertoi myöhemmin palanneensakin tapahtumapaikalle yrittäessään hahmottaa tapahtunutta. Hän epäili, että mönkijä on kai jollakin tapaa sutinut.

Puolustus: Asia on äärimmäisen raskas

Syyttäjä vaatii naiselle tuomiota liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta

Nainen myöntää perusmuotoisen kuolemantuottamuksen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Oikeudelle toimittamassaan ennakkovastauksessa hän lausuu näkemyksensä tapahtumista kattavasti, koska ei tämän puolustajan mukaan välttämättä pysty oikeudessa kunnolla kertomaan tapahtumista.

– Asia on [naiselle] äärimmäisen raskas, eikä hän voi olla varma kykeneekö hän asian pääkäsittelyssä surunsa vuoksi asiasta riittävällä tavalla lausumaan, ennakkovastauksessa kerrotaan.