Kadonneiden etsijä Reino Savukoski kuoli liikenneturmassa – näin kohtalokas ilta eteni

Suomen tunnetuin kadonneiden etsijä Reino Savukoski kuoli onnettomuudessa syksyllä 2022.

Etelä-Savon käräjäoikeus on antanut tuomion syyskuussa 2022 Savonlinnassa tapahtuneesta, tunnetun hyväntekijän kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta.

Onnettomuudessa kuoli tunnettu kadonneiden henkilöiden etsijä, 73-vuotias Reino Savukoski.

Oikeuden mukaan Savukoski oli ajanut kolmipyöräisellä sähkömopoautolla, kun tuolloin 74-vuotias mies törmäsi häneen takaapäin autolla.

Mies oli matkalla Savonlinnasta Punkaharjulle syyskuisen iltahämärän aikaan, eikä muuta liikennettä juuri ollut. Hän kertoi, että yhtäkkiä hänen eteensä oli ilmestynyt jokin kaari, ja samassa oli pamahtanut.

Kyseinen kaari oli Savukosken kuljettama sähkömopo.

Miehen mukaan kaikki oli tapahtunut silmänräpäyksessä. Hän ei ollut nähnyt mitään valoja edessään. Hänellä oli ollut vakionopeuden säädin ja pitkät ajovalot päällä. Mielestään hän oli katsonut eteenpäin, mutta ei ollut havainnut eteensä ilmestynyttä ajoneuvoa kuin juuri ennen pamausta.

Törmäyksen seurauksena sähkömopo kaatui ja kulkeutui henkilöauton mukana useita metrejä.

Savukoski sai onnettomuudessa vakavat vammat: murtumia kaula- ja rintarankaan, kilpirustoon ja kylkiluihin. Lisäksi hänelle aiheutui selkäydinvamma ja maksaruhje. Hän kuoli vammoihinsa sairaalassa.

Savukoskella alkoholia veressään

Autoa kuljettanut ikämies kiisti syyllistyneensä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja törkeään kuolemantuottamukseen ja vaati syytteiden hylkäämistä kokonaisuudessaan. Toissijaisesti hän katsoi syyllistyneensä vain perusmuotoisiin tekoihin.

Miehen mielestä hän noudatti tilanteen edellyttämää varovaisuutta. Sähkömopo ilmestyi hänen eteensä täysin yllättäen, eikä hän ehtinyt siinä vaiheessa tehdä enää mitään. Mies huomautti, ettei sähkömopossa ollut ajovaloja, takavaloja tai hitaan ajoneuvon tunnusmerkkejä.

Lisäksi mies pyysi oikeutta kiinnittämään huomiota siihen, että Savukosken menehtymiseen oli ainakin jossain määrin vaikuttanut hänellä olleet perussairaudet, alkoholi sekä elvytyskielto.

Savukoski oli liikenteessä alkoholin vaikutuksen alaisena. Aluesyyttäjä Elsa Warinowski kuitenkin kertoo MTV Uutisille, ettei tällä ollut asian kannalta merkitystä. Myöskään oikeus ei ottanut asiaa muutoin esille tuomiossaan.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

2:04 Etsijäkonkari Reino Savukoski etsi Tallinnassa kadonnutta Aria kesällä 2018.

Ymmärrettävät syyt

Oikeus päätyi tuomitsemaan nykyään 76-vuotiaan miehen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja perusmuotoisesta kuolemantuottamuksesta.

Se totesi, että Savukosken katettu sähkömopo poikkesi näkyvyydeltään pimeällä muista ajoneuvoista ja liikkui myös muuta liikennettä selvästi hitaammin.

Oikeuden mukaan nämä seikat tekivät tilanteesta jossain määrin ymmärrettävän ja osoittivat, että tahallisuudesta – jota sinänsä asiassa ei ole väitettykään olleen – ei ole ollut kysymys. Teko oli kuitenkin törkeä.

Liikenneturvallisuussäännöt edellyttävät, että hankalissa olosuhteissa esimerkiksi pimeän aikaan ajoneuvon kuljettajan huolellisuusvelvollisuus korostuu. Lisäksi todistelu osoitti, että Savukosken sähkömopossa oli toimivat takavalot.

Kuolemantuottamuksen syyksi lukeminen törkeänä taas edellyttäisi sitä, että rikos olisi kokonaisuutena arvostellen törkeä.

– Käräjäoikeus – ottaen huomioon edellisen kappaleen lopussa luetellut seikat, sekä se, että uhrin omat ja ajoneuvon turvavarusteet olivat vaillinaiset – päätyy siihen, että tässä tapauksessa kuolemantuottamusta kokonaisuutena arvostellen ei ole aihetta pitää törkeänä. Kysymys on ollut laiminlyönnistä, jolla on rikottu ankaraa huolellisuusvelvollisuutta ja jolla on ollut vakavat seuraukset, mutta muutoin menettelyllä ei ole aktiivisesti selvästi rikottu liikennesääntöjä.

Oikeuden mukaan kokonaisuutena katsottuna syytetyn miehen teot eivät olleet vahingollisuudestaan huolimatta vakavimman luokan tekoja. Se piti tuntuvaa sakkorangaistusta oikeudenmukaisena rangaistuksena.

Oikeus tuomitsi miehelle 100 päiväsakkoa. Siitä tulee hänen tuloillaan yhteensä 3400 euron maksu. Lisäksi mies joutuu korvaamaan vakuutusyhtiölle noin 11 400 euron summan ja 150 euron oikeudenkäyntikulut.

Tuomio ei ole lainvoimainen.