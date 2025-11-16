Liikemies väitti omistavansa Suomessa venäläisoligarkilta takavarikoidun luksusjahdin – oikeus ei uskonut
Kuvituskuvassa samanlainen Princess 35M-jahti, josta oikeudenkäynnissä oli kyse.imago/Revierfoto/ All Over Press
MTV UUTISET – STT
Vouti takavarikoi Divina Barbara -nimisen jahdin kesällä 2022, koska sen katsottiin olleen presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvan venäläisoligarkin käytössä.
Sveitsiläis-belgialainen liikemies yritti tuloksetta saada suomalaisviranomaisia purkamaan päätöksen takavarikoida hulppea huvijahti venäläisoligarkilta.
Liikemiehen kertomus jahdin omistamisesta ketjutettujen veroparatiisiyhtiöiden kautta ei kuitenkaan vakuuttanut käräjäoikeutta, ja valitus hylättiin.
Kiistan kohteena oli 35-metrinen Princess 35M -huvialus. Ulosottolaitos oli takavarikoinut aluksen kesällä 2022, koska sen katsottiin olevan pakotelistatun venäläisoligarkki Eduard Hudainatovin määräysvallassa ja käytössä.
Hudainatov on venäläisen öljyjätti Rosneftin entinen johtaja, ja hänellä on läheiset suhteet yhtiön nykyiseen johtajaan Igor Setshiniin, joka taas on Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriä.
Valituksessaan takavarikkopäätöksestä liikemies sanoi, ettei Hudainatovilla ollut Divina Barbara -nimiseen jahtiin edes välillisesti määräysvaltaa, vaan sen viimekätinen omistaja ja määräysvallan käyttäjä oli veroparatiisiyhtiöiden kautta liikemies itse.
Yksinkertaistettuna aluksen omistusrakenne oli liikemiehen mukaan seuraavanlainen: Liikemiehen kokonaan omistama, Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity osakeyhtiö omisti toisen, niin ikään liikemiehen kokonaan omistaman osakeyhtiön.
Tämä yhtiö taas omisti kolmannen osakeyhtiön, joka omisti neljännen osakeyhtiön. Takavarikoidun luksusjahdin omisti liikemiehen mukaan tämä yhtiöiden ketjun päässä oleva neljäs osakeyhtiö.
Vuokralla venäläisoligarkille
Liikemiehen mukaan jahdin omistava yhtiö oli vuokrannut jahtia käytännössä sen valmistumisesta saakka Hudainatoville niin sanotulla bareboat-rahtaussopimuksella. Ensimmäinen sopimus solmittiin liikemiehen mukaan toukokuussa 2016.
Bareboat-rahtauksessa omistaja vuokraa aluksen ilman miehistöä. Valituksessa toimintaa verrataan kalustamattoman huoneiston vuokraamiseen.
– Jos kysymys olisi kiinteistöstä tai asunto-osakkeista, olisi varmasti kaikille selvää, että kolmannen (tahon) omistamia asunto-osakkeita ei voida jäädyttää sillä perusteella, että asunnossa asuu pakotteiden kohteeksi johtunut henkilö, valituksessa sanotaan.
Samalla tavalla jäädyttämisen pitäisi liikemiehen mukaan olla mahdotonta tilanteessa, jossa aluksen omistaja on bareboat-sopimuksella vuokrannut huviveneen venäläiselle liikemiehelle.
Bareboat-sopimus purettiin liikemiehen mukaan yhteisellä sopimuksella maaliskuussa 2022. Syynä oli muun muassa se, että Hudainatov uumoili joutuvansa pakotelistatuksi.
Princess 35M-huvialuksen sisätiloja kuvattuna messuilla Saksassa.imago/Sven Simon/ All Over Press
"Vetoaa netistä löytämiinsä juoruihin"
Kihlakunnanvouti vaati valituksen hylkäämistä. Sen mukaan näyttö tuki riittävällä tavalla sitä, että Divina Barbara oli Hudainatovin määräysvallassa.
Voudin mukaan tämän hintaluokan alusten omistussuhteet pyritään yleensä piilottamaan.
– Yleinen järjestely on esimerkiksi aluksen omistus veroparatiisiyhtiön kautta, joka puolestaan antaa aluksen vuokralle niin, että sen tosiasiallinen käyttäjä on sen tosiasiallinen omistaja.
Vouti arvioi aluksen arvoksi hankintahetkellä noin 18 miljoonaa euroa. Huhtikuussa 2024 liikemies arvioi jahdin markkinahinnaksi noin 8–12 miljoonaa euroa.
Voudin mielestä liikemiehen väite jahdin omistuksesta oli epäuskottava eikä tällä tai tämän omistamilla veroparatiisiyhtiöillä ollut mitään muuta roolia takavarikoidun huvijahdin suhteen kuin sen todellisen omistuksen ja määräysvallan piilottelu. Vouti myös kritisoi liikemiehen oikeudelle toimittamia selvityksiä epäluotettavina.
– Kihlakunnanvouti pitää lausumassaan ilmeisesti kaikkia (liikemiehen) asemastaan, omistuksestaan ja varallisuudestaan esittämiä asiakirjoja epäluotettavina väärennyksinä. Sen sijaan kihlakunnanvouti vetoaa itse kaikenlaisiin netistä löytämiinsä juoruihin, sivalletaan liikemiehen lausumassa voudin suuntaan.
Vouti viittasi lausunnossaan muun muassa talouslehti Forbesin, Kremliä kriittisesti monitoroivan Dossier-keskuksen sekä muun muassa valeuutisia paljastavan Veridica-sivuston selvityksiin Hudainatovista Divina Barbaran omistajana.
Oikeus: Liikemies on bulvaani
Ratkaistavana ollut kysymys oikeudessa oli siis se, kummalla oli määräysvalta luksusjahtiin: liikemiehellä vai pakotelistatulla Hudainatovilla.
Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi perjantaina antamassaan ratkaisussa, ettei liikemiehen esittämästä näytöstä voitu riittävällä varmuudella todeta, että tämä olisi ollut aluksen viimekätinen omistaja ja määräysvallan käyttäjä.
Oikeus piti epäuskottavana muun muassa sitä, että liikemies ei ollut toimittanut todisteeksi myyntiasiakirjoja aluksesta. Hän ei oikeuden mukaan myöskään pystynyt kertomaan mitään aluksen vuokran ja kulujen maksamisesta tai kulurakenteesta.
Käräjäoikeuden mukaan asiassa esitetystä näytöstä tuli vaikutelma yhden aluksen omistuksen järjestämiseen nähden tarpeettoman monimutkaisesta kuori- ja holding-yhtiöiden ketjusta.
– Tyypillisesti tällaisilla veroparatiisiyhtiöiden kautta tehdyillä omistusjärjestelyillä on tarkoitus peittää todellisia omistuksia.
Muun muassa kirjallisten todisteiden perusteella käräjäoikeus katsoi, että liikemies oli bulvaani eli välikäsi, joka toimi peitellysti toisen lukuun.