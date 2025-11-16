Liikemiehen kertomus jahdin omistamisesta ketjutettujen veroparatiisiyhtiöiden kautta ei kuitenkaan vakuuttanut käräjäoikeutta, ja valitus hylättiin.

Vuokralla venäläisoligarkille

– Jos kysymys olisi kiinteistöstä tai asunto-osakkeista, olisi varmasti kaikille selvää, että kolmannen (tahon) omistamia asunto-osakkeita ei voida jäädyttää sillä perusteella, että asunnossa asuu pakotteiden kohteeksi johtunut henkilö, valituksessa sanotaan.

"Vetoaa netistä löytämiinsä juoruihin"

Voudin mielestä liikemiehen väite jahdin omistuksesta oli epäuskottava eikä tällä tai tämän omistamilla veroparatiisiyhtiöillä ollut mitään muuta roolia takavarikoidun huvijahdin suhteen kuin sen todellisen omistuksen ja määräysvallan piilottelu. Vouti myös kritisoi liikemiehen oikeudelle toimittamia selvityksiä epäluotettavina.

Oikeus: Liikemies on bulvaani

Oikeus piti epäuskottavana muun muassa sitä, että liikemies ei ollut toimittanut todisteeksi myyntiasiakirjoja aluksesta. Hän ei oikeuden mukaan myöskään pystynyt kertomaan mitään aluksen vuokran ja kulujen maksamisesta tai kulurakenteesta.