Monica Lewinsky kritisoi kovin sanoin Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäynnistä syntynyttä ilmiötä: "Me olemme syyllisiä"

Monica Lewinsky ottaa kantaa ex-aviopari Johnny Deppin ja Amber Heardin kunnianloukkausoikeudenkäyntiin, jota on puitu Yhdysvaltojen Virginiassa huhtikuun 12. päivästä lähtien. Oikeudenkäynnin viimeinen päivä oli perjantaina 27. toukokuuta, jolloin kuultiin osapuolten asianajajien loppupuheenvuorot. Tämän jälkeen valamiehistö vetäytyi päätöksentekoon, eikä ratkaisua asiassa ole vielä saatu.

– Siitä huolimatta, kuka voittaa oikeudessa, me olemme syyllisiä, Lewinsky toteaa.

/ All Over Press

/ All Over Press

– Tämä oikeudellinen spektaakkeli olisi tarpeeksi surullinen, jos se vaikuttaisi vain Deppin, Heardin ja heidän läheistensä henkilökohtaiseen elämään. Se olisi tarpeeksi surullista, vaikka miettisimme vain sitä, miten se on vaikuttanut perheväkivallasta selviytyneisiin tai niihin, jotka ovat hakeneet voimaa #MeToo-liikkeestä.

Sekä Depp että Heard ovat syyttäneet toisiaan parisuhteensa aikana tapahtuneista väkivaltaisuuksista, hyväksikäytöistä sekä sekavasta käytöksestä, ja kumpikin osapuoli on kiistänyt heihin kohdistuvat syytökset. Depp ja Heard alkoivat tapailla vuoden 2012 tienoilla ja he olivat naimisissa vuosina 2015-2017.

Läpi oikeudenkäynnin suuren yleisön tuki on ollut vahvasti Deppin puolella ja sen sijaan Heard, joka on Deppin asianajajien toimesta jäänyt kiinni useista epäjohdonmukaisuuksista, on kohdannut kaikelle kansalle suorana striimattujen istuntojen myötä valtavaa itseensä kohdistuvaa vihaa.